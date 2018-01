Denílson na mira do Olympique O atacante brasileiro Denílson, do Betis, pode jogar a próxima temporada no futebol francês. Segundo publicação desta sexta-feira da revista ?But?, ele está nos planos do Olympique de Marselha e sua transferência estaria sendo negociada pelo empresário do clube, Bernard Tapie. De acordo com a revista, o Betis tem interesse na exposição do jogador em um clube de maior expressão para que seu passe seja valorizado. A negociação prevê que o atual time de Denílson pague 70% de seu salário, de aproximadamente US$ 225 mil, enquanto o Olympique pague os outros 30%.