Denílson: "olé" em toureiro espanhol O namoro é daqueles de parar a cidade. Os eufóricos e atrevidos fotógrafos espanhóis estão agitados à caça de um registro. A revista Hola!, tiragem superior a um milhão de exemplares ? a mais vendida da Espanha no gênero Caras ?, ainda não conseguiu um bom clic do casal apaixonado, apesar da perseguição implacável. Denílson e Vicky estão juntos desde o início de dezembro do ano passado. E isso perturbou a rotina da cidade de Sevilla. Nascido em Diadema, Denílson jogava em campinhos de terra quando menino. Vicky nasceu em Sevilla, foi educada entre a Suíça e Madrid. Ele tem 24 anos, é craque do Betis, de Sevilla, e da Seleção Brasileira. Ela tem 29 anos, licenciada em Marketing e Ciências Empresariais. Leia mais no Jornal da Tarde