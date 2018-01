Denílson perto do Corinthians, diz rádio Até para o próprio Corinthians foi uma surpresa a informação revelada pela rádio Jovem Pan, neste domingo, dando como certa a contratação de Denílson, do Bétis. Segundo a emissora, o jogador teria declarado, no Guarujá, onde passa férias, que está praticamente acertado com o Corinthians. No Parque, porém, ninguém confirma a notícia. Ao contrário: depois que a MSI pagou US$ 22,5 milhões por Tevez, tudo ficou mais caro para o clube. Prova maior é o Benfica, que queria US$ 4 milhões pelo meio Roger e depois aumentou para US$ 6 milhões. A MSI só pagaria os salários de Denílson. O problema é que a contratação precisa ser aprovada pelo técnico Tite, que sonha com um centroavante.