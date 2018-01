Denílson prorroga contrato com Bétis O atacante brasileiro Denílson prorrogou por mais dois anos seu contrato com o Bétis, da Espanha. O vínculo, que terminaria em 2008, agora vai até 30 de junho de 2010. Sua cláusula de rescisão foi mantida no estratosférico valor de 390 milhões de euros.