Denílson se apresenta, mas não treina No primeiro treino da seleção brasileira para o jogo contra a Jamaica, Ronaldo foi a única ausência inesperada. O atacante do Real Madrid foi poupado e ficou fazendo exercícios de musculação, mas está confirmado para a partida de domingo, às 15 horas locais (11 horas de Brasília). O outro jogador que não participou do treino foi Denílson, que se apresentou nesta quinta-feira à delegação. A boa notícia foi a presença de Belletti, que ainda era dúvida por ter machucado o tornozelo direito na última rodada do Villarreal pelo Campeonato Espanhol. Mesmo com dores, o lateral-direito treinou normalmente. O treino, realizado no Hotel Champneys Health Resorts, onde a delegação está hospedada, foi um exercício do tipo "ataque contra defesa". Um time composto por Edmílson, Belletti, Júnior, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Kaká, Adriano e Rivaldo, testou continuamente jogadas de ataque contra a equipe formada por Dida, Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Roque Júnior, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Emerson e Zé Roberto. "Não é fácil furar defesas bem posicionadas. Mesmo no treino foi difícil furar o bloqueio. Em 20 minutos marcamos apenas dois gols. É bom acostumar os jogadores porque teremos muitas dificuldades como esta", comentou Parreira, que, em seguida, treinou finalizações em jogadas aéreas, ressaltando que "é fundamental aprimorar a velocidade do time". Kaká substitui o contundido Ronaldinho Gaúcho e terá a oportunidade de iniciar a partida ao lado de seu companheiro de Milan, Rivaldo, coisa que ainda não aconteceu na equipe italiana. Titular e um dos arquitetos principais do pentacampeonato, Rivaldo vive mau momento profissional, amargando a reserva na Itália, admitindo que decidiu ficar na equipe apenas a pedido da torcida e do próprio presidente Silvio Berlusconi. A situação de Kaká é oposta. O ex-meia do São Paulo caiu imediatamente nas graças da torcida e imprensa locais, e ainda se diz surpreso com a ascensão repentina. Parreira preferiu não comentar as decisões do técnico milanês Carlo Ancelotti, mas disse não ver problema dos dois atuarem lado a lado. ?Enquanto um avança pela esquerda, o outro vai pelo meio." A seleção treina nesta sexta-feira à tarde no mesmo local, e no sábado de manhã faz a inspeção no Estádio do Leicester, o Walkers Stadium, onde acontece a partida contra os jamaicanos.