Denilson se recupera de nova lesão e retorna no Arsenal O volante Denilson está recuperado de uma contusão nas costas e reforçará o Arsenal no jogo contra o Bolton, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Inglês. Depois de melhorar da mesma lesão e retornar contra o Everton, em 9 de janeiro, o brasileiro sentiu novamente o problema no final da partida e não enfrentou o mesmo Bolton, no último domingo.