Denílson será cidadão espanhol nesta 6ª O atacante brasileiro Denílson, do Bétis, vai obter nesta sexta-feira, cidadania espanhola. Com isso, poderá ser inscrito com a nova nacionalidade, abrindo espaço para outro atleta que não faça parte dos países da União Européia. Denílson chegou em 1998 ao Bétis, que pagou US$ 32 milhões ao São Paulo, a maior transação do futebol brasileiro.