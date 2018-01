"Denílson Show" é garantia de público O Estádio Palogrande, em Manizales, estará lotado na noite desta segunda-feira. Os 40 mil ingressos foram vendidos rapidamente e a grande razão para que isso tenha ocorrido é a presença de Denílson na partida entre Brasil e Honduras, pelas quartas-de-final da Copa América. O jogador tornou-se ídolo na Colômbia depois de duas grandes atuações, contra Peru e Paraguai. Jornais, rádios e televisões o destacam como o craque da competição e os torcedores estão ansiosos para vê-lo novamente em ação. O atacante ganhou o apelido de ´El Mago´ por seus dribles e jogadas desconcertantes, mas está preocupado com tantos elogios. "É legal, gostoso ser chamado de ´El Mago´, mas a responsabilidade cresce demais, todos esperam que eu tenha outra grande atuação, e sei que, se for mal, serei muito criticado", afirmou. Para os colombianos, ele é ´El Mago´, mas para os companheiros, Denílson é o vampiro. O apelido, longe de ser simpático, foi dado por causa de sua aparência. Alguns de seus companheiros o tornaram público e Denílson não gostou nada da brincadeira. "Quem contou? Não existe nada de vampiro, eu sou o Denílson Show", disse, antes de saber que o dedo-duro havia sido o meia Alex. O jogador do Bétis, da Espanha, que estava na reserva, ganhou a posição depois do último jogo, contra o Paraguai, na quinta-feira, quando marcou um gol e participou dos outros dois da vitória brasileira por 3 a 1. Suas chances são muito grandes também de permanecer como titular na equipe que continuará disputando as eliminatórias para a Copa de 2002. Ele tem presença quase certa na partida do dia 15 de agosto, contra o Paraguai, em Porto Alegre. Na noite desta segunda-feira, sofrerá forte marcação. Além de jogar com três zagueiros, a seleção de Honduras atua com seis no meio-de-campo. Falta, porém, ao time da América Central malícia para marcar. Por isso, Denílson acredita que pode se aproveitar da deficiência dos adversários para pôr sua magia em prática. Sua maior preocupação é com o clima de "já ganhou" que toma conta dos torcedores e da imprensa na Colômbia. Todos, no país, dão como certa a vitória do Brasil. Afinal, Honduras estava funcionando como um tapa-buraco na Copa América. Apenas participa do torneio por causa da desistência da Argentina. "É um time que, teoricamente, não tem tradição, mas não podemos nos descuidar e sim manter o mesmo ritmo das últimas partidas." Ewerthon, que perdeu a posição para Denílson, está se recuperando bem de uma contusão na coxa direita e deve ficar no banco.