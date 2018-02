Denílson só volta no segundo semestre O meia-atacante Denílson, do Betis, teve seu joelho direito operado nesta quarta-feira e as previsões mais otimistas são de que o atleta estará em plenas condições na próxima pré-temporada. O ortopedista clube e encarregado da artroscopia feita no jogador brasileiro, Santiago Pérez Hidalgo, disse que a operação foi um sucesso e o período de recuperação será mesmo de seis semanas, como fora divulgado pelo departamento médico na terça-feira. O chefe do departamento médico do Bétis, Tomás Calero, disse que Denílson passará o período de recuperação nas instalações da clínica onde foi operado e posteriormente terá outro período de melhora física fora de lá. "Não há garantias de que ele possa jogar uma partida de futebol depois das seis semanas de convalescência", disse o médico do Bétis. Pérez Hidalgo, por sua vez, explicou que foi encontrada "uma ruptura do menisco anterior externo" e que foi feita "uma remodelação desse menisco, assim como a limpeza de uma ferida que se havia formado perto do local". O médico afirmou que havia saído "satisfeito" da cirurgia e assegurou que o joelho de Denílson estará em perfeito estado depois de o atleta cumprir toda a programação de fisioterapia.