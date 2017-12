Denílson tenta levar o Bétis ao topo O time de Denílson, o Betis, tem neste domingo, no seu estádio, em Sevilha, grande chance de se manter entre os primeiros colocados do Campeonato. O adversário é o fraco Tenerife, das Ilhas Canárias, que tem apenas 17 pontos. O Betis somou até agora 24 pontos. Outras cinco partidas completam a 15ª rodada do Espanhol: em Bilbao, o Athletic Bilbao recebe o Zaragoza; em Valladolid, o time da cidade joga com o Rayo Vallecano, a grande decepção da temporada até agora, já que é o último na classificação, com apenas 10 pontos. Ano passado o Rayo liderou o campeonato até dez rodadas do encerramento. Málaga e Real Sociedad jogam em Málaga; o Las Palmas pega em casa o Sevilla, time que subiu este ano e está em décimo na classificação, com 20 pontos; e a mais brasileira das equipes, o Celta, de Vigo, enfrenta no seu estádio o Villareal. Depois de cair para a Segunda Divisão e voltar à série principal este ano, o Betis experimenta agora uma série seguida de bons resultados, como as duas vitórias nos dois últimos jogos: 2 a 0 no Rayo Vallecano, em Sevilha, e 2 a 1 no Osasuna, fora de casa. Denílson tem jogado, mas não é uma unanimidade no time. O representante dos bascos, o Athletic Bilbao, faz bela campanha, soma 23 pontos e reúne ótimas chances de avançar na classificação, já que seu adversário, o Zaragoza, não disputa um bom campeonato.