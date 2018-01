Denílson termina tratamento no Tricolor Há dois meses parado, desde que foi submetido a uma operação de cartilagem do joelho direito, o atacante Denílson resolveu terminar seu tratamento no Brasil e, nesta sexta-feira, visitou os antigos amigos no CT do São Paulo. Enquanto o time treinava, o atacante, esbanjando molecagem, no melhor sentido do termo, concentrou as atenções dos jornalistas. Denílson, hoje com 25 anos, contou que teve muita dificuldade em se adaptar ao futebol espanhol. ?Depois da Copa do Mundo (2002), ficou bem melhor, mas era muito difícil para os brasileiros serem aceitos?, afirma. ?A saudade do Brasil sempre pesou muito.? Depois de se encontrar com Reinaldo, que hoje faz sua despedida do clube, Denílson afirmou que ?ele já pode ir começando a chorar?. Antes de ir para o Bétis, o atacante teve uma rápida passagem pelo Flamengo, onde jogou com Reinaldo. ?Seis meses de férias?, brincou. ?Lá fora, o Reinaldo vai dar ainda mais valor a isso aqui, à estrutura do São Paulo principalmente, melhor que a de muito clube da Europa.? Na Espanha, Denílson prefere se manter distante das notícias do futebol brasileiro. ?Melhor não, ia dar ainda mais saudade.? Pouco antes de flertar com uma repórter, falar bem da seleção brasileira, brincar que ia abandonar a carreira para virar representante de jogador ? ?eles nem entram em campo e são mais ricos que nós? ?, Denílson deu sua opinião sobre Kaká, atleta mais valorizado do São Paulo. ?Ah, ele não sabe jogar bola, só vale alguma coisa porque é bonito?, disse, e caiu na gargalhada.