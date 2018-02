Denílson vai ser operado do joelho Depois de deixar o campo na partida de domingo contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, com fortes dores no joelho direito, o atacante Denílson não viu outra solução a não ser a de realizar uma cirurgia. O jogador brasileiro será submetido nesta quarta-feira a uma artroscopia e deve desfalcar sua equipe por seis semanas, informou o departamento médico do clube. Por causa da lesão, Denílson fora cortado da lista de convocados pelo técnico Parreira a enfrentar Portugal, em jogo amistoso previsto para sábado. ?Não fica outra solução. Suas lesões na cartilagem pioraram e por isso ele terá que ser submetido a uma artroscopia?, disse o médico Santiago Pérez Hidalgo. Esta será a segunda intervenção cirúrgica que Denílson fará no joelho em menos de um ano. Depois da conquista do pentacampeonato mundial pela seleção brasileira, no Japão, o atacante foi operado do menisco externo e se queixava nos últimos meses sistematicamente de dores no local.