Denis acha que dá para ficar no Parque Envergonhado, o zagueiro Denis tentou sair silenciosamente da Academia de Futebol ontem de manhã. Mas, parado por alguns jornalistas, não teve como escapar das perguntas sobre a sua situação no clube. Colocado na condição de dispensável pelo presidente Mustafá Contursi, enfrentará hoje o Brasiliense por falta de outras opções para a posição. Leia mais no Jornal da Tarde