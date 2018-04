Denis diz que foi aprovado por sequência no São Paulo

O goleiro Denis está perto de deixar a condição de titular do São Paulo. Rogério Ceni, em fase final de recuperação de lesão, deve retornar ao time contra o Fluminense, na próxima semana. Para ele, o torcedor e a comissão técnica aprovaram o seu desempenho no gol são-paulino.

"Foi uma sequência muito boa, que pra mim foi muito importante, já que deu para mostrar o meu trabalho e conquistar a confiança do torcedor. Fiquei muito contente por ter correspondido à expectativa de todos e espero que todos saibam que podem confiar em mim quando precisarem do meu trabalho", avaliou Denis, em entrevista ao site oficial do São Paulo, que vai enfrentar o Sport, domingo, na Ilha do Retiro.

Denis foi titular em 11 partidas seguidas no São Paulo, número que nenhum outro goleiro atingiu desde 1997, quando Rogério Ceni assumiu o gol do time do Morumbi. Em 2009, ele participou de 18 jogos, sendo 16 como titular, e sofreu 19 gols, 15 pelo Campeonato Brasileiro.