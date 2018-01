Dênis e Renan Ribeiro disputam vaga de sucessor de Ceni

A aposentadoria de Rogério Ceni abre a era de reformulações do São Paulo. A diretoria promete mudar bastante o time para a próxima temporada, e entre as novidades uma das mais aguardadas é saber quem será o goleiro e o novo líder da equipe.

O clube trata o assunto da sucessão no gol com bastante cuidado. Dênis parece estar na frente por estar no Morumbi desde 2009 e ser quem mais substituiu Ceni na história (quase 100 vezes), mas tem a sombra de Renan Ribeiro, que teve a chance de atuar em 2015. A escolha entre os dois vai ficar com o próximo treinador.

"Os atletas da posição sabem que existe uma cobrança. Para substituir o Rogério vai precisar ter uma personalidade muito forte", explicou o preparador de goleiros Haroldo Lamounier.

Durante a temporada o time reconheceu em alguns momentos sentir falta de ter mais líderes no elenco, deficiência que também terá de ser resolvida. Capitão desde 1999, Ceni disse que a sua aposentadoria vai acabar por facilitar o surgimento de possíveis capitães. Entre os candidatos estão jogadores como o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Ganso.

"Suprir a ausência do Rogério é bem complicado. Ele se dedicou a vida toda, é ídolo. Repor a saída dele vai ser muito difícil", disse o atacante Luis Fabiano, outro que está de saída do São Paulo, assim como Alexandre Pato.