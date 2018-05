Denis e Ricardo Gomes são contestados no São Paulo

A pressão da torcida tem feito o São Paulo reavaliar a situação do técnico Ricardo Gomes e do goleiro Denis, titular da equipe. Os dois vêm sendo muito criticados e, apesar do apoio do presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, mudanças podem ocorrer para a próxima temporada.

Recentemente, o dirigente manifestou que Gomes seria o treinador para 2017 e garantiu sua permanência. Só que ele sofre muita pressão de conselheiros, que não veem no técnico o profissional ideal para comandar o time depois de um Campeonato Brasileiro desastroso, no qual o time flertou com a zona de rebaixamento.

Além disso, a sombra de Rogério Ceni sempre vai pesar. O ex-goleiro vem se preparando para ser treinador, tem feito cursos na Europa e o próprio Leco já avisou que um dia o herói da torcida será o comandante do clube, mas indicou que isso não aconteceria tão cedo.

Outro que vem sendo bastante criticado é Denis. Uma parte da torcida pede a contratação de um jogador para a função e existe a possibilidade de o clube buscar um goleiro para disputar posição com o titular. Denis oscilou na temporada e não será surpresa se o São Paulo for atrás de um novo camisa 1.