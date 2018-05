Denis lamenta lesão de Renan Ribeiro e vê concorrência como positiva

O goleiro Denis lamentou a lesão no dedo de Renan Ribeiro, que tinha entrado como titular do São Paulo contra o Atlético-MG, mas se machucou antes do intervalo e teve de dar lugar ao companheiro. "Foi uma infelicidade do Renan. Fraturou mesmo o dedo, então é difícil ficar em campo. Lamento porque somos companheiros e ninguém gosta de ver alguém machucado", lamentou.

Denis vinha sendo criticado pela torcida e reconhece que teve uma temporada irregular. Mas entrou bem no jogo e fez boas defesas, parando os ataques do Atlético-MG. "Pude entrar e ajudar a equipe, o que venho fazendo no ano todo. Consegui segurar o resultado mesmo com uma pressão no segundo tempo. O mais importante foram os três pontos", disse.

Para a próxima temporada, o São Paulo deve ter o reforço do goleiro Sidão, que está emprestado ao Botafogo, mas pertence ao Audax. Denis vê a concorrência com bons olhos. "O São Paulo precisa ter vários goleiros de alto nível. Eu tive a felicidade de passar jogando o ano todo sem nenhuma lesão. Se um machuca, outro machuca, tem que ter três, quatro goleiros. Sempre que o São Paulo precisar, estarei à disposição."

Para o técnico Pintado, que vai comandar o time neste ano até a chegada de Rogério Ceni em 2017, Denis teve uma boa temporada e isso não deve ser esquecida pela torcida. Apesar da bronca de parte dos fãs, ele acredita que o novo treinador saberá escalar o melhor goleiro na equipe.

"Existem resultados que a gente não pode esquecer. Denis é o quarto melhor goleiro do campeonato, é quem mais fez defesas difíceis na competição. O Renan vinha com muita força para pressionar por uma vaga e agora teremos a chegada de um goleiro experiente também. É importante para ajudar o São Paulo e o Rogério, melhor do que ninguém, sabe como cuidar dessa posição", avisou.