Denis Marques deve reforçar o Flamengo em clássico

Nesta terça-feira, Denis Marques, recuperado da contusão, participou de um treinamento com os juniores do Flamengo. Outro jogador que participou da atividade foi o atacante Gil, último reforço contratado pelo clube carioca para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Quem também pode reforçar o Flamengo contra o Fluminense é o volante Toró. O meio-campista está recuperado de uma fratura no tornozelo esquerdo e foi liberado para treinar pelo departamento médico. Assim, são boas as chances de Toró ficar no banco de reservas no clássico de domingo.