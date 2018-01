Dênis Marques está na lista de reforços do Palmeiras O Palmeiras sonha com o atacante Dênis Marques para o Campeonato Brasileiro, mas o atleta tem contrato com o Atlético até 2009 e os paranaenses pedem alto por sua liberação: US$ 4 milhões (cerca de R$ 8,1 milhões). E tudo indica que os atleticanos não cederão o atleta por um valor muito diferente disso, já que no ano passado, o clube rejeitou uma proposta parecida do Mallorca da Espanha - R$ 4 milhões por um ano de empréstimo. Embora o negócio dependa do Atlético-PR, Palmeiras e Dênis Marques estão praticamente acertados. Nesta segunda-feira o empresário do jogador, Paulo Sérgio Bellotti, esteve em São Paulo, se reunindo com a diretoria do clube. O dinheiro para a contratação de Dênis e outros atletas, viria de parcerias com diferentes investidores. O zagueiro Gustavo(ex-Paraná), por exemplo, que deve ser apresentado nessa semana, foi contratado com a ajuda da Traffic, do empresário J. Hawilla.