Denis promete se impor no Palmeiras Estrear no Palmeiras num momento complicado como o atual não assusta o zagueiro Dênis. Ele reconhece que a espera de sua primeira partida pela equipe o deixa ansioso. Mas está confiante e, em suas declarações, fala como um "xerife?. "Estou tendo uma oportunidade e vou me impor.?? Para Denis, o desentrosamento com seu companheiro de zaga, seja ele Índio ou Leonardo, é um problema a ser superado na base da conversa. E o tom de sua voz vai depender do que estiver acontecendo em campo. "Gosto de falar muito durante o jogo. Às vezes, até me excedo. Mas estou lá atrás e vejo tudo o que está ocorrendo em campo?, revela, dando a entender que, se preciso for, vai distribuir broncas sem nenhum constrangimento. Aos 28 anos, Denis diz gostar de desafios, como o de jogar no Palmeiras atual e acredita que o fato de o time enfrentar um adversário desconhecido não pode ser motivo de uma preocupação desmedida. "O Palmeiras tem de chegar lá (em Cuiabá) e se impor.? Denis iria "colher? informações sobre o Operário por meio da internet. Aliás, o mesmo recurso ao qual o técnico Jair Picerni irá recorrer, antes do treino que vai realizar amanhã em Cuiabá, para então definir a melhor maneira de armar a equipe. O atacante Dodô ainda não teve seu contrato rescindido com o Palmeiras. Isso deverá acontecer ainda esta semana, pois os procuradores do jogador já entraram em contato com o diretor de Futebol Sebastião Lapola, pedindo uma reunião para acertar de vez a situação. Como o presidente Mustafá Contursi estava viajando, o encontro ainda não foi marcado.