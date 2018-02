Dênis quer enfrentar o Corinthians Se depender do zagueiro Dênis, os problemas do técnico Jair Picerni para montar a defesa do Palmeiras para a segunda semifinal contra o Corinthians estão resolvidos pelo menos em parte. O jogador se diz recuperado da lesão muscular que o tirou dos últimos jogos e quer uma chance no time. "Estou surpreso como ninguém sequer colocou a hipótese de que eu pudesse jogar. Há cinco dias venho treinando a parte física e me sinto em condições de enfrentar o Corinthians. Ainda mais porque o Palmeiras precisa muito de jogadores para a zaga", explicou. Picerni tem sérios problemas para escalar a dupla de zaga, já que Índio e Leonardo estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Como Dênis e Gustavo - que vinham atuando como titulares - estão contundidos, o treinador pretende improvisar e pode colocar os volantes Claudecir e Adãozinho no setor. "Respeito a decisão do treinador, mas esperava ser pelo menos testado. Não sei qual foi o critério, mas quero jogar. Apenas gostaria de expor minha vontade", disse Dênis. A partida é decisiva. O Palmeiras previsa vencer para garantir sua vaga na final do Campeonato Paulista. O Corinthians se classifica com um empate.