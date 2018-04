Denis se diz pronto para substituir Rogério no São Paulo, no clássico de domingo

SÃO PAULO - Com o possível desfalque de Rogério Ceni no clássico desde domingo frente ao Palmeiras, pelo Campeoato Paulista, o jovem Denis deve ganhar mais uma chance de mostrar serviço no São Paulo. Neste sábado pela manhã, o goleiro-artilheiro, que vive a expectativa de chegar ao centésimo gol na carreira, sentiu dores musculares na região cervical e pode ser vetado. Seu reserva garante que está pronto para substituí-lo.

"Estou me preparando durante os treinamentos. Todas as vezes que eu entrei em campo pelo São Paulo eu fui muito bem. A torcida pode ficar tranquila. Se o Rogério não jogar vou procurar fazer o meu melhor. Temos de estar sempre preparados", ressaltou Denis.

O goleiro reserva não entra em campo desde outubro de 2009. Na ocasião, participou também em um clássico, contra o Santos, depois que Rogério Ceni foi expulso.

Denis, aliás, está acostumado com clássicos. Sua estreia pelo São Paulo foi no Paulista de 2009, contra a Portuguesa, quando entrou em campo para substituir Rogério Ceni, que deixou o Canindé machucado. O primeiro jogo como titular foi também em um jogo contra o Palmeiras: empate em 0 a 0 no Palestra Itália, também no estadual de 2009.

"Estrear como titular jogando fora de casa e em um clássico não é fácil. Mas fiz uma das minhas melhores partidas com a camisa do São Paulo. Isso é muito importante para o jogador", concluiu o goleiro, que tem 20 jogos com a camisa do São Paulo.

Por conta da dúvida quanto à escalação de Rogério Ceni, o jovem goleiro Leonardo foi relacionado para o clássico. Bosco, seu reserva natural, está machucado.

Quem também pode ficar fora do jogo na última hora é Carlinhos Paraíba. O volante foi relacionado, mas Paulo César Carpegiani já se precaveu em caso de veto médico para a escalação do jogador. Zé Vitor apareceu na lista de relacionados e deve ficar no banco se Casemiro e Rivaldo entrarem em campo.

Confira todos os 21 relacionados no São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni, Denis e Leonardo.

Zagueiros: Alex Silva, Miranda, Xandão e Rhodolfo.

Lateral: Juan.

Volantes: Casemiro, Jean, Cleber Santana, Carlinhos Paraíba e Zé Vitor.

Meias: Ilsinho, Lucas, Rivaldo e Marlos.

Atacantes: Fernandinho, Henrique, Willian José e Dagoberto.