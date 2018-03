Dentinho diz se inspirar em Washington para voltar a marcar

Washington, atacante do Fluminense, estava há oito jogos sem marcar gol. Desencantou em grande estilo contra o São Paulo com dois tentos e vaga na semifinal da Copa Libertadores. E o camisa 9 do Flu é inspiração para um ex-artilheiro do Corinthians. Dentinho já foi o artilheiro do time durante os primeiros quatro meses do ano. Mas estacionou nos nove gols e foi ultrapassado por Herrera, que tem dez. Já são 11 partidas na seca. "Você viu o Washington, que conseguiu gols decisivos. E ele é mais experiente do que eu. O gol vai sair, tenho que ter bastante tranqüilidade", conta Dentinho. Ele conversou com os jornalistas ontem em Natal sentado e com um aparelho esquisito nos pés. Ligado aos dois calcanhares, parece um MP4 um pouco maior, dá choques e acaba com dores no local. Outros jogadores passaram pelo mesmo "tratamento". "E ainda estou devendo o gol para o presidente Lula". Corintiano roxo, Lula elogiou Dentinho em recente encontro com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O camisa 31 nega que as firulas o estejam atrapalhando. Alguns torcedores já criticam dribles diferentes que o atleta tenta em campo, mas sem objetividade. "Sempre joguei assim e os gols estavam saindo. Não vou mudar meu jeito de mudar por causa de uma crítica ou outra", avalia Dentinho.