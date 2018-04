Dentinho é emprestado ao Besiktas pelo Shakhtar

ISTAMBUL - O Besiktas anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Dentinho, que estava no Shakhtar Donetsk. O jogador brasileiro chega ao clube turco cedido por empréstimo de um ano pelo time ucraniano. O acordo, porém, pode ser prorrogado por mais seis meses, caso seja do interesse da equipe de Istambul.

Pela transação, o Besiktas vai pagar 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 2,7 milhões) ao Shakhtar Donetsk. Caso o clube decida seguir com Dentinho por mais seis meses, terá que desembolsar mais 700 mil euros (R$ 1,9 milhão). Já os direitos federativos do jogador brasileiro estão fixado em 9 milhões de libras (R$ 29 milhões) pelo time turco.

Dentinho foi contratado pelo Shakhtar antes do início da temporada 2011/2012 do futebol europeu e, desde então, disputou 22 partidas pelo clube ucraniano, com quatro gols marcados. O ex-corintiano entrou em campo apenas quatro vezes nesta temporada e ficou ainda mais sem espaço no clube após a contratação do também brasileiro Taison.

Revelação das categorias de base do Corinthians, Dentinho se destacou pelo clube na conquista do título da Série B de 2008 e também foi campeão do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambos em 2009. Porém, quando deixou o time em 2011, estava em baixa.