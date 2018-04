Dentinho é liberado para voltar ao time contra Mogi

Dentinho não entra em campo desde a derrota para o Tolima, na Colômbia, que significou a eliminação do Corinthians na fase classificatória da Copa Libertadores. Na ocasião, foi afastado para melhor condicionamento físico, ao lado de Roberto Carlos e Ronaldo. O lateral-esquerdo se transferiu para o futebol russo e o Fenômeno se aposentou. Só Dentinho voltou.

O Corinthians joga às 21h50 desta quinta-feira, contra o Mogi Mirim, no Pacaembu. O jogo é válido pela quarta rodada do Paulistão e foi adiado por conta do jogo de ida do Corinthians contra o Tolima.