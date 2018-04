Dentinho pede cuidado com contra-ataque do Barueri

O atacante Dentinho está fora da partida contra o Barueri, quarta-feira, suspenso com o terceiro cartão amarelo, mas demonstrou estar ciente do potencial do adversário e pediu ao Corinthians para tomar cuidado com o rival, principalmente com seu rápido contra-ataque.

"O Barueri é um time complicado, com um contra-ataque muito forte e jogadores importantes como o Val Baiano e o Thiago Humberto. Temos de ficar ligados e não podemos vacilar", afirmou o atacante.

Apesar de lamentar a ausência, Dentinho garantiu que seu substituto corresponderá bem. "Temos que saber que é ruim ficar de fora, mas temos reposição e todos têm vontade de jogar com a camisa do Corinthians", assegurou.

Se o técnico Mano Menezes optar por não mudar o esquema tático e manter três atacantes, o mais provável é que Bill ou Marcelinho fiquem com a vaga de Dentinho.