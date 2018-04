Dentinho pega só um jogo de suspensão e está liberado

O atacante Dentinho está liberado para defender o Corinthians na partida desta quarta-feira, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda, ele foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por sua expulsão no empate por 1 a 1 com o Santo André e pegou a pena mínima de um jogo, já cumprida.

No jogo válido pela 15.ª rodada do Brasileirão, Dentinho foi expulso após receber dois cartões amarelos em menos de três minutos. O Corinthians já havia empatado a partida e buscava a virada. Pela expulsão, o atacante foi denunciado por praticar jogada violenta, mas teve a infração desclassificada para ato desleal ou inconveniente nesta segunda, o que facilitou a pena mínima.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, conquistada neste domingo, o Corinthians busca uma arrancada no Brasileiro para voltar a brigar pelas primeiras posições. Atualmente, ocupa o oitavo lugar, com 28 pontos. Já o Inter, adversário desta quarta, aparece em terceiro, somando 33 pontos, e ainda com dois jogos a menos.