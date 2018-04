Dentinho pode ser punido em julgamento nesta segunda

O atacante Dentinho, autor de um dos gols da vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, corre o risco de ser punido em julgamento que será realizado nesta segunda-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O jogador será julgado por causa de um carrinho frontal dado em um adversário no jogo contra o Santo André, em 29 de julho. O ato acabou resultando em sua expulsão aos 33 minutos do segundo tempo. O atleta pode pegar até seis partidas de suspensão.

Como Dentinho já cumpriu uma, poderá ficar no máximo cinco confrontos sem atuar se for punido. A Procuradoria do STJD qualificou a entrada de Dentinho como jogada violenta, prevista no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Se receber a pena máxima, o atacante desfalcará o Corinthians nos jogos contra Internacional, Botafogo, Barueri, Santos e Coritiba. Assim, Dentinho voltaria à equipe corintiana apenas na partida contra o Goiás, em 20 de setembro.