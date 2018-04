Dentinho prevê 'guerra' no clássico com o Palmeiras

Depois de atuar como titular do Corinthians no empate por 1 a 1 contra o Mirassol, no jogo disputado na última quarta-feira, no Pacaembu, o atacante Dentinho já vislumbra o clássico de domingo contra o Palmeiras, que será disputado no mesmo estádio, pela quinta rodada do Paulistão.

O jogador ressaltou a importância de a equipe evoluir, após ter decepcionado os torcedores corintianos contra o Mirassol. "Vamos procurar melhorar pela frente porque o clássico é muito importante para nós. Temos que melhorar agora, já que ainda falta acertar alguns detalhes, porque domingo será uma guerra", afirmou.

Já o lateral-direito Alessandro lamentou o fato de o Corinthians ter cedido pontos ao Mirassol dentro do Pacaembu, que terão de ser recuperados agora no clássico com o Palmeiras. "É importante não perder esses pontos em casa, a gente sabe o quanto é importante fazer os três pontos. Infelizmente hoje (quarta-feira) não conseguimos e agora vamos ter que buscar fora de casa", disse.

Ao falar do clássico, Alessandro lembrou que o Corinthians precisa bater o Palmeiras até para encerrar o longo jejum que amarga contra o rival - a última vitória sobre os palmeirenses aconteceu em outubro de 2006. "Agora sim podemos falar do clássico, que não ganhamos há muito tempo. Vamos descansar bastante pra estarmos bem. Não conseguimos a vitória em casa, mas faz parte desse início de preparação", analisou.