Dentinho promete brigar para ser titular no Corinthians

Considerado um dos principais jogadores do setor ofensivo do Corinthians no primeiro semestre, Dentinho perdeu espaço no segundo turno do Campeonato Brasileiro e foi para o banco de reservas. O jovem atacante de 20 anos, no entanto, demonstra empolgação. Mesmo com a equipe se reforçando para o próximo ano, ele promete lutar para reconquistar uma vaga entre os titulares.

"Essa briga será muito difícil, mas sadia. Os especialistas estão me colocando como reserva deste novo time, por isso tenho que brigar e treinar firme e forte para recuperar meu lugar", afirmou o atacante à Rádio Globo. "Todo mundo vai querer jogar e tenho certeza que quem estiver melhor preparado vai entrar".

Ciente das dificuldades que o Corinthians enfrentará na Copa Libertadores, o atacante disse estar contente com as novas contratações. "Temos que estar mais fortes, é muito bom ver que estamos ficando assim. A Libertadores é um campeonato muito difícil. Cada jogador que chegar para somar será muito bem-vindo no Corinthians", completou.