Dentinho renova contrato com o Corinthians até 2013

O Corinthians renovou nesta quarta-feira o contrato de Dentinho. O atacante, formado nas categorias de base do clube, prorrogou o vínculo até o final de 2013. O novo contrato começou a valer no último dia 22. Dentinho teve um reajuste salarial, com valor não divulgado e definido logo depois do título da Copa do Brasil, em julho, mas que passou a valer somente agora.

O acordo antigo do atacante valia até abril de 2012. Já a multa rescisória para negociação ao exterior estava estipulada em 36 milhões de euros (R$ 93 milhões). Mesmo com o novo contrato, este valor foi mantido.

No treinamento desta quarta, no CT do Parque Ecológico, Dentinho foi poupado das atividades pelo técnico Mano Menezes. Ele sente dores no tornozelo direito desde o clássico contra o São Paulo, no último domingo, mas deve ser confirmado para a partida do próximo sábado, diante do Atlético-PR, no Pacaembu.