Dentista é a nova namorada do atacante Ronaldo Ronaldo está com um novo affair. De acordo com o jornal O Globo, a atual musa do craque do Real Madrid é sua dentista, para quem o atacante até montou um consultório na capital espanhola. Depois dos relacionamentos com mulheres famosas, parece que Ronaldo pretende uma coisa mais discreta com a dentista Erika Abreu, deixando um pouco os holofotes da mídia fora de seus assuntos pessoais. O maior artilheiro na história das Copas do Mundo conheceu sua nova amada em seu período de férias no Rio, quando foi ao consultório de Erika para realizar um clareamento dos dentes. Ele chegou até a convidá-la para passar a noite de natal em sua casa, no Rio e logo a levou para Madri e Paris, onde o craque inaugurou seu novo apartamento com uma festa de fim de ano. Para poder continuar com seu tratamento odontológico, e também com o relacionamento, Ronaldo montou um consultório temporário para a dentista em Madri.