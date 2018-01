Depois da goleada, Lusa encara o Gama Depois da goleada sobre o Remo, por 5 a 2, sábado, na estréia da Série B, a Portuguesa se prepara para enfrentar o Gama, nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O elenco da Lusa embarca nesta segunda-feira pela manhã para o Distrito Federal, pensando em somar pontos. ?Os quatro primeiros jogos serão importantes para determinar o futuro da equipe. Com o decorrer dos jogos, o time vai adquirir mais entrosamento?, disse o técnico Luís Carlos Martins. Para o segundo jogo no campeonato, o treinador deverá manter a formação da estréia, pois ainda aguarda a recuperação do lateral-esquerdo Cláudio, com uma contratura muscular na coxa esquerda e o volante Lello, que negocia a renovação de seu contrato com a diretoria. Alex Alves e Marcos Denner, que brilharam na vitória sobre o Remo, esperam repetir a boa atuação. ?Ainda podemos crescer muito no campeonato?, afirmou Alex.