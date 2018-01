Depois da polêmica, Santos adota Morumbi como nova casa O Morumbi, um dos protagonistas da polêmica sobre os locais dos jogos na fase final do Paulistão, passou a ser visto como aliado pelos santistas para o segundo jogo contra o Bragantino, domingo, depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, no Pacaembu. Para os jogadores do Santos, o maior espaço do campo do São Paulo vai ajudar o time a sair vencedor. ?Num campo maior como o Morumbi, com certeza o Bragantino não vai conseguir repetir a forte marcação do primeiro jogo?, afirmou o meia Zé Roberto. ?Como precisa de gol, o Bragantino vai ter que sair para o jogo, e um campo grande como o do Morumbi não é benéfico para ele?, analisa o volante Rodrigo Souto. O inusitado é que o Santos discordou da decisão da Federação Paulista de Futebol em escolher o Pacaembu como local dos jogos de ida das semifinais. O presidente Marcelo Teixeira já adiantou que não vai abrir mão do time mandar uma das partidas das finais do campeonato na Vila Belmiro, caso se classifique. O empate teve um efeito curioso. Nesta segunda, os jogadores não sabiam se o time deve atacar desde o início para decidir logo a classificação ou apenas se preocupar em não tomar gol, com base na vantagem de passar à final e até ser campeão se Fábio Costa não for vencido nenhuma vez nas três próximas partidas. Em alguns momentos, os jogadores falaram da partida com o Bragantino como se fosse a mais importante do semestre. Em outros, reconhecem que antes é fundamental superar o Deportivo Pasto, quinta à noite, na Vila Belmiro, para chegar às oitavas-de-final da Libertadores como líder absoluto da fase de classificação, com a vantagem de decidir as próximas etapas em casa. ?A gente não pode entrar em campo pensando no regulamento e empatar o jogo, porque quem pensa assim acaba perdendo?, disse Rodrigo Souto, sobre o jogo de domingo. "Temos que respeitar o Bragantino, mas entraremos em campo pensando em vencer. Se bem que antes temos que nos concentrar no Deportivo Pasto. Um objetivo importante é uma vitória na quinta-feira.? Rodrigo Tiuí confessou que teve dificuldade para dormir de sábado para domingo. ?O filme do jogo ficou repetindo na minha cabeça. Ficava pensando o que eu fiz e deu errado e o que deixei de fazer.? Nesta segunda, porém, o atacante estava convencido de que o Santos não foi mal no 0 a 0. ?A gente lutou e tentou de tudo, só que do outro lado também houve disposição e muita marcação. É preciso lembrar que, se o Bragantino se classificou, é porque tem qualidade.? Futuro indefinido O empréstimo e o contrato de Tiuí terminam no dia 30, mas por enquanto ele prefere não saber se o Fluminense, que detém seus direitos federativos, concorda em deixá-lo na Vila Belmiro até o final da Libertadores, e nem qual é proposta do Santos para prorrogar o seu vínculo. ?Já avisei os dirigentes que só quero falar sobre isso depois do segundo jogo com o Bragantino.? Se não tiver o contrato prorrogado, Tiuí não poderá atuar no segundo jogo da decisão Paulista, caso o Santos passe pelo Bragantino, como também a partida com o Pasto será a sua última pela Libertadores.