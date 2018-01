Depois das falhas, Muricy concentra treino na bola aérea O técnico Muricy Ramalho está preocupado com as falhas apresentadas pelo setor defensivo nas últimas partidas contra São Caetano e Audax Italiano. Por isso, o treinador concentrou os treinos deste sábado nas jogadas de bola aérea. Muricy realizou um trabalho específico com os zagueiros. Ele levou os jogadores para um campo reduzido e por mais de uma hora treinou cruzamentos. Além disso, ele reposicionou os volantes dentro de campo, para evitar buracos no jogo contra o Grêmio. E não é apenas o técnico que está preocupado. O zagueiro Alex Dias reconheceu que a equipe precisa melhorar a marcação. "Não era comum o São Paulo tomar tantos gols", disse. Pé na forma Os atacantes também tiveram um trabalho puxado. Muricy fez com que os jogadores treinassem finalização, já que o técnico acredita que as partidas das oitavas-de-final da Libertadores são equilibradas e as chances de gol são poucas - assim, o time não pode falhar. Novamente, quem chamou a atenção foi Dagoberto, que marcou gols de várias maneiras. Ele mostrou muita habilidade nos treinos e precisão nas finalizações. Dagoberto joga ou não? Apesar do bom rendimento de Dagoberto, Muricy não sabe se escalará o jogador. Isso porque o técnico teme que ele sinta desentrosamento com alguns atletas, já que seu primeiro coletivo com os companheiros foi realizado na última sexta. O São Paulo pega o Grêmio na próxima quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, na primeira partida das oitavas-de-final. A volta será no dia 9 de maio, no Estádio Olímpico.