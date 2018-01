Depois das vaias, Kaká reencontra a paz Kaká recebeu uma força do time e entrou como capitão neste domingo, no Morumbi (o goleiro Rogério Ceni, que normalmente leva a faixa, não jogou). No fim da partida, já podia respirar mais aliviado: ele conseguiu não ser vaiado pela torcida do São Paulo, que ganhou do Corinthians por 2 a 1. Dando entrevista - feliz, embaixo do placar eletrônico que apontava a vitória do seu time -, o jogador chegava até a ser aplaudido. E dizia que tinha consciência da importância da partida que havia acabado. Até para ele, o maior ídolo do clube. "Vamos fazer deste jogo um marco para o São Paulo na história do Brasileiro. Tudo será melhor depois desta vitória. A torcida queria era vencer esta partida. Todos queriam era derrotar o Corinthians", disse Kaká. "Eu sabia que, se ganhássemos, conquistaríamos também a tranqüilidade. Ninguém iria nos vaiar. E ter os torcedores de seu time do seu lado é o que todo atleta deseja." Apesar de ter apenas 21 anos, o jogador falou que foi a experiência que o fez atuar de maneira convincente. "Foi a minha segunda volta neste ano, depois de duas contusões. Na primeira, fiquei 45 dias fora e quando voltei ao campo queria fazer o que estava acostumado, dar arrancadas, dar dribles. Só que eu estava fora de ritmo. Não podia fazer o que todos desejavam. Eu também me cobrava muito. Mas contra o Corinthians, neste segundo retorno, não repeti esse erro. No primeiro tempo, fiz questão de tocar a bola de primeira. No segundo, quando fui ganhando confiança. arrisquei alguns lances. Saio satisfeito com o meu rendimento", explicou Kaká. Foi feito um trabalho na concentração do São Paulo para dar confiança a Kaká. O técnico Rojas e o seu assistente Milton Cruz conversaram muito com ele. Todos ficaram assustados com as vaias que o jogador recebeu no treino decisivo para o jogo, na sexta-feira, no próprio Morumbi. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa até usou o espaço que tem no programa de rádio que paga na Rádio Trianon para pedir aos torcedores para não vaiarem Kaká. O meia retribuiu em campo. Se não foi brilhante no ataque, colaborou como pôde na marcação. Fugindo de suas características, ficou mais atrás e distribuiu carrinhos e até faltas. No fim, resumiu: "Nosso time ganhou na superação. Nós nos doamos para conseguir marcar forte e partir para cima do Corinthians. Não demos espaço para o time deles. E ainda conseguimos nos impor. Esse foi o plano. O Rojas tem uma participação enorme nesta vitória. Ele nos conhece há muito tempo e sabe como arrancar o nosso melhor." A confiança de Kaká ia crescendo na entrevista. "Não estou inteiramente satisfeito com o que aconteceu no gramado porque sofri um pênalti do César que o juiz não marcou. Fui chutar a bola e ele me travou por trás. Não tenho idéia por que não foi marcado", reclamava. A volta de Kaká foi importante demais para os outros jogadores do São Paulo. O mais agradecido era Fábio Simplício. Ele recebeu um passe genial do meia aos 46 minutos do segundo tempo. Frente a frente com Doni, bateu fraco no canto esquerdo e o goleiro defendeu. "O passe que recebi do Kaká foi excelente. Com ele em campo é ótimo, sempre é bom, porque todos os adversários se preocupam em marcá-lo e acabam dando espaço para os outros jogadores, como eu. Nós sabemos o bom que é tê-lo sempre ao nosso lado", confidenciava Fábio Simplício.