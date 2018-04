Depois de 26 pênaltis, Newell's elimina o Boca Juniors na Libertadores

ARGENTINA - O jogo nos 90 minutos não foi muito bom por causa da forte marcação. Ficou no 0 a 0, assim como na partida de ida, e a disputa pela vaga foi para a cobrança de pênaltis. Foi aí que Newell´s Old Boys e Boca Juniors protagonizaram uma emocionante decisão por pênaltis para ver quem passaria às semifinais da Copa Libertadores. Depois de 26 cobranças, muitos erros (sete no total) e muita emoção, o clube de Rosario venceu por 10 a 9 e tirou o rival da competição.

Pela terceira vez na história, o Newell´s se classifica às semifinais da Libertadores. Nas duas anteriores, o time de Rosario - onde o craque Lionel Messi deu seus primeiros passos no futebol - conseguiu avançar à decisão. Em 1988, perdeu para o Nacional, de Montevidéu. Quatro anos depois, a derrota foi para o São Paulo, que conquistou a sua primeira taça continental.

Já o Boca Juniors, algoz do Corinthians nas oitavas de final, falha no ano seguinte ao vice-campeonato, mesmo agora com o comando do vencedor técnico Carlos Bianchi - três vezes campeão da Libertadores com a equipe. Terá agora que melhorar muito no Campeonato Argentino, onde ocupa a 19.ª e penúltima colocação do Torneio Clausura, para conseguir uma vaga na próxima edição da competição.

Em campo, muita marcação e poucas chances de gol. Nem mesmo a expulsão de Clemente Rodríguez, aos 12 minutos do segundo tempo, fez o Newell´s Old Boys se aproveitar da vantagem de um jogador a mais para atacar mais. O Boca Juniors se fechou de vez na defesa e segurou o empate sem gols, que levou à decisão para os pênaltis.

A disputa nas penalidades foi emocionante. Logo na primeira cobrança, o chute de Riquelme foi defendido pelo goleiro Guzmán. Até o final da série de cinco cobranças, mais três erros (dois do Newell´s e um do Boca) e a batalha foi para a série de alternadas. O time de Rosario teve duas chances de ganhar a disputa, mas falhou nas cobranças decisivas. Somente no 26.º chute, depois do erro do ex-corintiano Martínez, foi que Maxi Rodríguez fez o gol da classificação do Newell´s Old Boys.