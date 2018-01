Depois de 28 anos, Miguel receberá cinturão O pugilista Miguel de Oliveira precisou esperar 28 anos para receber o cinturão de campeão dos pesos médio-ligeiro do Conselho Mundial de Boxe, que ganhou em Mônaco, em maio de 1975, ao derrotar o espanhol José Duran, numa luta de 15 assaltos, por pontos. O título estava vago ? não havia um campeão para levar o cinturão à luta. O CMB prometeu mandar, mas o objeto deve ter extraviado na viagem ao Brasil. O fato é que Miguel de Oliveira nunca recebeu o cinturão. A falha será corrigida no dia 21, às 20 horas, com uma cerimônia de entrega do cinturão a Miguel, durante o programa de lutas do Campeonato Paulista, no ginásio de boxe do Baby Barioni, em São Paulo. O CMB mandou fazer o cinturão e o presidente da Federação Paulista, Newton Campos, que também é vice-presidente honorário vitalício da entidade internacional, chegou, hoje, de Moscou, Rússia, trazendo na bagagem de mão o cinturão que será entregue a Miguel de Oliveira, hoje com 56 anos. Campos recebeu o cinturão, na 41.ª convenção anual do CMB, do presidente da entidade, Jose Sulaiman. Além do escudo central, o símbolo da conquista tem gravado em cerâmica os retratos de Miguel de Oliveira e dos pugilistas Muhamed Ali e Joe Louis. ?O cinturão é um símbolo importante de um momento de consagração máxima. Estou ansioso por pegar um cinturão que é meu, mas nunca tive a oportunidade de colocar. É certo que ele está no meu coração. O objeto será apenas a materialização do sonho já realizado?, disse ontem, Miguel, após receber a notícia de que, finalmente, poderá colocar o seu cinturão. Miguel, que é professor de Educação Física, e atua como preparador-físico e em academia, com boxe educativo, recreativo e terapêutico, recorda-se da luta com detalhes, ?como se tivesse sido ontem?, apesar do corpo exibir uma forma física que não é a mesma de 28 anos atrás. ?Eu tinha vivência, já havia disputado o título duas vezes, estava bem treinado, embora o Duran, campeão europeu, fosse rival difícil. Eu era o primeiro e ele o segundo do ranking. Lembro dos golpes, das conversas com meu técnico, dos comentários, da emoção da vitória.... É muito tempo, mas para a minha mente foi ontem?, ressalta o ex-pugilista, que considera Acelino Popó Freitas o destaque do Brasil e Muhamed Ali, Sugar Ray Robinson e Sugar Ray Leonard, dentre os maiores de todos os tempos. Ranking ? Newton Campos também trouxe notícias sobre a melhoria de posições no ranking do CMB de boxeadores brasileiros. Informou que o peso pena Valdemir Pereira, o Sertão, e o meio-pesado Laudelino de Barros, passaram do 18.º para o 15.º lugar, uma vantagem porque os 15 primeiros são os que podem ser escolhidos para lutas contra os campeões das categorias por defesa dos títulos. O leve Juliano Ramos, que se apresentou bem na preliminar da última luta de Popó nos Estados Unidos, pulou de 29.º para 23.º e o meio-médio Kelson Santos manteve-se em 16.º.