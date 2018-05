Depois de briga entre organizadas, onze torcedores do Grêmio são punidos no Sul

PORTO ALEGRE - A briga entre torcidas organizadas do Grêmio antes da partida de quinta-feira contra o Nacional do Uruguai, na Arena, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, resultou, para 11 torcedores, na proibição de frequentar estádios de futebol. Desses, dois já estavam condenados e, mesmo assim, estavam presentes à Arena e voltaram a causar confusão.

A punição, sugerida pelo promotor de Justiça do Torcedor José Francisco Seabra Mendes Júnior, foi determinada durante as audiências do Juizado Especial Criminal (Jecrim), ainda dentro da Arena, que se estenderam por boa parte da madrugada de sexta-feira.

De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, os adolescentes que se envolveram no tumulto também participaram de audiência e foram beneficiados pelo instituto da remissão.

No total, ainda segundo o MP, são 27 os torcedores proibidos de assistir ao Gre-Nal decisivo do Campeonato Gaúcho, neste domingo, em Caxias do Sul. Além dos punidos nesta madrugada, 11 gremistas e cinco torcedores colorados também já haviam sido banidos. O Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Serra (CRPO-Serra) já recebeu a identificação de todos os 27 torcedores, que terão nomes e fotos afixados nos portões de acesso ao estádio.