Depois de brilhar na Liga, Grafite pede chance na seleção

O atacante Grafite brilhou em sua primeira partida na Liga dos Campeões, marcando os três gols do Wolfsburg na vitória sobre o CSKA. Na melhor fase da carreira, ele agora espera por uma chance de vestir a camisa da seleção para realizar o sonho de disputar uma Copa do Mundo.

"Estou muito feliz. Espero jogar na Copa do Mundo. Restam alguns poucos jogos até lá, e quero fazer parte da seleção brasileira", disse o jogador, que recebeu elogios até do técnico do time rival, o espanhol Juande Ramos. "Ele é um atacante de primeiro nível mundial", disse.

Grafite jogou apenas uma vez pela seleção brasileira. Ele marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre a Guatemala, em 2005. O amistoso, no Pacaembu, marcou a despedida de Romário com a camisa amarela.

Na última temporada, o ex-atacante de Grêmio, São Paulo e Goiás marcou 28 gols em 25 partidas pelo Wolfsburg no Alemão. Ele foi o artilheiro e melhor jogador da competição, que teve sua equipe como campeã pela primeira vez na história.