Depois de Carlos Alberto, Botafogo anuncia novidades

O Botafogo anunciou nesta terça-feira uma pacote de boas notícias para seus torcedores. Primeiro, o reforço do meia Carlos Alberto, de 23 anos, recém dispensado do São Paulo, e que assinou contrato com o clube até maio de 2009. À tarde, num evento muito badalado no Engenhão, o presidente do clube, Bebeto de Freitas, apresentou medidas que vão dar mais segurança e conforto para o público que for ao estádio e recebeu novos parceiros do clube para a utilização do estádio. Veja também: Carlos Alberto assina com o Botafogo para o Brasileirão Entre as novidades, um acordo firmado entre Botafogo e a empresa Adma Eventos, que vai permitir a realização de grandes eventos no estádio - de quatro a seis ainda em 2008. "No máximo, eventualmente classificado para todas as finais, o Botafogo vai jogar 40 vezes no Engenhão este ano. Isso significa que a ocupação do local é mínima. Mas agora, com esta parceria, o Engenhão vai ganhar nova vida", disse Bebeto de Freitas. Shows musicais, congressos e feiras devem ser realizados no estádio a curto e médio prazo. E o espaço, no coração da zona norte da cidade, vai abranger clínicas e academias. Tudo isso com o cuidado devido para a proteção do gramado e da pista de atletismo. Para evitar confusão e filas fora do estádio, em dias de jogos, o clube providenciou o aumento de catracas, o que já deve facilitar o acesso do público na estréia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Sport. E quem quiser comprar ingressos para esse jogo e os demais do Botafogo, no Engenhão, pode ligar a partir desta quarta para (21) 2122-8020 e obter informações sobre como proceder. O torcedor terá direito a adquirir um cartão personalizado, com a finalidade de facilitar sua ida ao estádio. Outra novidade lançada por Bebeto de Freitas é a criação de um ‘passaporte’ para um dos setores do Engenhão, em parceria com a Outplan. Este serviço, inédito no Rio, permite a utilização do cartão de crédito Visa para o pagamento do ingresso e acesso aos jogos. "Queremos incrementar ainda um serviço de entrega de bilhetes em casa, o que seria um próximo passo. Vai demorar um pouco, mas ainda vamos chegar ao ideal, que é a não-abertura das bilheterias nos dias em que nosso time se apresentar no Engenhão", afirmou Bebeto de Freitas.