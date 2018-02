Depois de deixar o Palmeiras, Paulo Baier volta ao Goiás O lateral-direito Paulo Baier, que deixou o Palmeiras no último mês devido ao atraso nos salários, acertou nesta sexta-feira sua volta ao Goiás, clube que defendeu em 2004 e 2005. O jogador, de 31 anos, acertou contrato por dois anos e se apresenta ao técnico Geninho na próxima segunda-feira. Eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2005, Baier teve seu auge justamente no Goiás, depois de uma boa passagem pelo Criciúma.