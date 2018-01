Depois de Dodô, Goiás contrata Jardel Depois de acertar com o centroavante Dodô, a diretoria do Goiás resolveu fazer uma nova aposta de risco e anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Jardel. O jogador, de 31 anos, estava no Alavés, equipe da segunda divisão do Campeonato Espanhol, e volta ao Brasil depois de quase 10 anos. Nascido em Fortaleza, Jardel iniciou a carreira no Ferroviário-CE e se transferiu para o Vasco em 1991. Em 1995 foi contratado pelo Grêmio, clube que o projetou para o cenário internacional do futebol. Com passagens pelo Porto (Portugal), Galatasaray (Turquia), Ancona (Itália), Bolton Wanderes (Inglaterra) e Newell?s Old Boyz (Argentina), Jardel chegou a ser anunciado como reforço do Palmeiras, mas não houve acerto. A torcida do Goiás espera contar com o Jardel da segunda metade dos anos 90. Neste período, ele foi artilheiro da Libertadores (em 95, com 12 gols) e conquistou o título de maior goleador de todos os campeonatos do mundo (em 99, quando defendia o Porto).