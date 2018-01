Depois de eliminar o Palmeiras, Ipatinga fica sem treinador Mesmo com a classificação para as oitavas-de-final da Copa do Brasil, após eliminar o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Palestra Itália, o Ipatinga anunciou a saída do técnico Flávio Lopes nesta sexta. Ele resolveu pedir demissão do cargo alegando desgaste interno. Na verdade, Flávio Lopes já havia pedido demissão depois da eliminação do Ipatinga ainda na primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas foi convencido pela diretoria do clube a continuar no cargo, pelo menos até o jogo contra o Palmeiras. Em sua segunda passagem pelo Ipatinga, ele comandou o time em 11 partidas, com cinco vitórias e seis derrotas. No lugar de Flávio Lopes, assume interinamente o auxiliar Juninho Lola. Enquanto isso, a diretoria busca um substituto para a seqüência da Copa do Brasil, o próximo adversário será o Sport, e para a Série B do Brasileiro.