Depois de Gaviria, Cali perde Córdoba Giovanny Córdoba, jogador do Deportivo Cali, morreu neste domingo, em um hospital de Cali, após ser atingido por um raio, sexta-feira, durante um treino. O acidente já havia matado Hernan Gaviria, companheiro de clube. Aos 24 anos, Córdoba era apontado como uma das revelações do Deportivo Cali. Outros três jogadores também internados em decorrência do acidente já receberam alta.