Depois de jogar no sacrifício, Arshavin desfalca Arsenal O atacante russo Andrei Arshavin, uma das estrelas do Arsenal, desfalcará a equipe inglesa por pelo menos três partidas. Ele agravou uma lesão na virilha ao atuar pela seleção da Rússia na vitória por 3 a 1 sobre o País de Gales, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.