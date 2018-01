Depois de Kaká, é a vez de Luís Fabiano O sucesso precoce de Kaká no Milan contagiou os dirigentes do clube italiano. A contratação deu tão certo que a estratégia agora é investir em jovens talentos do futebol brasileiro ? os novos Kakás. Luís Fabiano, 23 anos, do São Paulo, é o próximo alvo. Perfil perfeito da política de investimentos para 2004. O segundo nome da fila: Diego, 18 anos, do Santos. Leia mais no Jornal da Tarde