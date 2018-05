Depois de levar de 6 do Real, Espanyol é goleado de novo

Com toda a razão, os torcedores presentes ao estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, nesta segunda-feira, protestaram muito contra os jogadores e comissão técnica do Espanyol, balançando lenços e vaiando, ao final da partida contra a Real Sociedad, pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol. Eles tinham acabado de ver mais uma atuação desastrosa da equipe, goleada por 5 a 0 pelo time basco. Mais uma porque na rodada passada a humilhação havia sido maior - 6 a 0 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Por pouco o Espanyol não está dentro da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, está na 17.ª colocação, justamente a última fora da área de descenso. Mas o Las Palmas, que abre a degola, está somente um ponto atrás. Com os 11 gols sofridos nos dois últimos jogos, a defesa da equipe de Barcelona se tornou a segunda mais vazada do campeonato - empatada com o Granada com 46 gols, somente um a menos que o Rayo Vallecano.

Em campo, o desastre para o Espanyol começou cedo e de forma avassaladora. Aos 5, com o brasileiro Jonathas, e aos 8 minutos do primeiro tempo, com o mexicano Carlos Vela, a Real Sociedad fez dois quase idênticos: contra-ataque rápido, aproveitando falha de marcação, e chute por cobertura no goleiro Arlauskis.

Na segunda etapa, quando se esperava uma reação do Espanyol, mais dois gols relâmpagos acabaram com qualquer pretensão. Aos 7 e aos 10 minutos, a Real Sociedad marcou com Oiarzabal e Reyes e liquidou o jogo. No final, aos 45, uma série de lambanças da zaga do time catalão proporcionaram a Jonathas o seu segundo gol na partida, definindo a goleada por 5 a 0.

Depois de um começo de temporada difícil, que culminou com a demissão do técnico escocês David Moyes, a Real Sociedad se recuperou e já até se distanciou da zona de rebaixamento. É agora a 11.ª colocada, com 27 pontos.