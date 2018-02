Depois de recusar o Palmeiras, Bala troca Cruzeiro pelo Sport Quatro dias depois de rejeitar uma oferta do Palmeiras, o atacante Carlinhos Bala acertou sua transferência para o Sport. Assim como no acordo que estava fechado com o clube paulista, o time pernambucano não pagará nada ao Cruzeiro, que detém o vínculo do atleta, apenas arcará com os salários. Na última segunda-feira, Carlinhos Bala disse à rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, que não queria trocar o Cruzeiro pelo Palmeiras porque já tinha sua vida acertada na capital mineira e que a sua família não queria se mudar para São Paulo. Somado a isso, o jogador revelou que não valia a pena se transferir para ganhar o mesmo salário - não foi divulgado se ele terá aumento no Sport. A diretoria do Palmeiras, ao saber das declarações, cancelou o negócio, e acabou acertando com outro atacante, Cristiano, do Paraná. Carlinhos Bala foi revelado no Santa Cruz, clube no qual se destacou em 2005, na campanha do acesso do clube à Série A do Brasileiro. Aos 27 anos, o atacante tem no currículo também uma passagem pelo Náutico - indo para o Sport, fecha o ciclo nos três grandes clubes da capital pernambucana, sua cidade natal. No ano passado, ainda pelo Santa, foi artilheiro do Estadual, com 20 gols. Em sete meses no Cruzeiro, Carlinhos Bala disputou 17 partidas, sendo apenas seis como titular, e marcou três gols. Com sua saída, o técnico Paulo Autuori passa a contar com oito atacantes no clube mineiro: Araújo, Geovanni, Diego Silva, Fábio Pinto, Diego, Rômulo, Nenê e Pedro Júnior - os três últimos foram contratados este ano.