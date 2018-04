Depois de Roger, Corinthians busca mais reforços experientes

O atacante Roger não deve ser o único reforço experiente do Corinthians para a sequência da temporada. A diretoria alvinegra espera buscar mais opções para o técnico Fábio Carille de jogadores que não cheguem como promessa.

+ Podcast Corinthians: o jeito é apostar no bom e barato

+ Por opção técnica, Pedrinho não viaja e Jadson volta no Corinthians

O Corinthians analisa o mercado e tenta encontrar um jogador que se encaixe no estilo de Roger. Experiente, com passagem em vários clubes e que chegue sem custos ou por um valor baixo. Para ter Roger, por exemplo, o clube paulista deve pagar apenas o salário do atleta e luvas da transferência, algo comum em negociações.

Anteriormente, o clube já encaminhou o acerto com promessas, como o presidente Andrés Sanchez afirmou que faria. Thiaguinho e Bruno Xavier, ambos do Nacional, Fassin, do ABC, e Rony, do Albirex Niigata-JAP devem reforçar o elenco em breve.

A preocupação da comissão técnica é com a maturidade do elenco. Embora o time tenha jogadores experientes no banco, como Emerson Sheik e Danilo, o técnico Fábio Carille ainda quer contar com mais opções que possam suprir a pressão de jogos importantes ou de uma eventual má fase.

O elenco do Corinthians está na Argentina para enfrentar o Independiente, nesta quarta-feira, às 21h45, pela terceira rodada da Libertadores.